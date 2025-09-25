Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti, a présidé, mercredi, à New York, la séance du soir de l’Assemblée Générale dans sa partie de haut niveau.

Il a, à cette occasion, dirigé les travaux du débat général au cours duquel sont intervenus les chefs des délégations du Koweït, de l’Italie, de l’Australie, de Madagascar, du Congo, du Nigéria, de la Hongrie et du Costa Rica, indique un communiqué publié, jeudi, par le département des Affaires étrangères.

La Tunisie occupe le poste de vice-Président de l’Assemblée générale durant la session en cours, rappelle le communiqué.