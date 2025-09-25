Le dossier de la pollution atmosphérique liée au Groupe Chimique Tunisien (GCT) a été au centre d’une séance de travail tenue, mercredi, au siège du gouvernorat de Gabès, sous la présidence du gouverneur, Ridha Necibi.

La réunion a rassemblé la direction du GCT ainsi que la commission technique conjointe, récemment créée au niveau central pour assurer le suivi du dossier, identifier les causes des dernières émissions de gaz et évaluer leurs répercussions.

Ces émanations avaient récemment suscité de vives inquiétudes parmi les habitants de Ghannouch, dont plusieurs ont souffert de malaises respiratoires nécessitant leur transfert au centre de santé de base de la localité pour recevoir les premiers soins.

La séance a permis de présenter les missions confiées à la commission et de préciser le programme de visites de terrain prévues, ainsi que les objectifs fixés, selon une publication de la page officielle du gouvernorat sur le réseau social Facebook.