A l’occasion de la nouvelle saison littéraire 2025-2026, l’écrivaine irakienne Raghad al-Suheil sera l’invitée de la Maison du roman, nichée au cœur de la Cité de la culture, à Tunis.

L’écrivaine d’expression arabe sera présente à la Maison du roman, ce vendredi à 15h, dans le cadre de la série « mon expérience », a annoncé la Maison.

Conteuse et romancière, Raghad al-Suheil a publié trois recueils de nouvelles et un roman en arabe. L’autrice originaire de Bagdad est membre de l’Union irakienne des écrivains

Parmi ses publications, le recueil de nouvelles « Rabbits of baghdad » (Les lapins de Bagdad) qui a été traduite en anglais par Raphael Cohen.

L’histoire connue par son surréalisme politique commence lorsque Saeed, ivre, ouvre une porte. « Le lapin a sauté à l’intérieur. Les coups de pied ont commencé. Les deux criaient. »

Cette nouvelle s’ouvre par l’épigraphe du roman le plus connu du célèbre romancier portuguiais José de Sousa Saramago (lauréat du prix Nobel de la littérature en 1998) : “Je pense que nous ne sommes pas devenus aveugles, je pense que nous étions aveugles, des aveugles qui voient, des aveugles qui, voyant, ne voient pas ».

Raghad al-Suheil est doctorat en microbiologie / immunologie et conférencière à la Faculté des sciences de l’Université de Bagdad.