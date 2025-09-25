Une session de formation en ligne intitulée « Maîtrisez l’intelligence artificielle » sera organisée du 03 au 21 novembre 2025 à destination des professionnels, a annoncé mercredi l’École Pratique de Commerce de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (CCIT).

D’une durée de 24 heures, cette formation a pour objectif principal de démocratiser l’accès à l’intelligence artificielle générative et d’enseigner son utilisation efficace. Elle est proposée en collaboration avec l’École d’Administration des Affaires de Turin (Italie).

Le programme, structuré en six modules, vise à permettre aux apprenants de comprendre et d’utiliser l’IA générative, de formuler des instructions précises (« prompts »), de créer du contenu, d’automatiser des processus métier et d’améliorer la prise de décision.

Cette formation s’adresse particulièrement aux professionnels du marketing, de la communication, de l’innovation, aux entrepreneurs et aux chercheurs. Elle sera animée par des experts italiens reconnus dans le domaine de l’IA.