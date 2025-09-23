Les unités douanières et sécuritaires au port commercial de Radès ont annoncé, lundi, la saisie d’une cargaison exceptionnelle de comprimés de type Pregabalin, connue sous le nom commercial de « Lyrica ». La quantité, estimée à 12 millions d’unités, était dissimulée dans une cargaison en provenance de l’étranger.

Une drogue aux effets ravageurs

Le Pregabalin est un médicament classé parmi les antiépileptiques. Il est prescrit dans le traitement des crises convulsives, des douleurs neuropathiques et de la fibromyalgie. Mais en dehors d’un usage médical encadré, il agit comme une substance psychotrope recherchée pour ses effets comparables à ceux de la cocaïne.

Son usage détourné se répand en Tunisie, notamment parmi les jeunes, ce qui en fait une cible privilégiée des réseaux de contrebande.

Valeur marchande colossale

Selon les estimations, le prix du comprimé oscille entre 40 et 50 dinars sur le marché parallèle. La valeur totale de la cargaison saisie s’élèverait ainsi entre 480 et 600 millions de dinars, faisant de cette affaire l’une des plus importantes jamais enregistrées en matière de trafic de stupéfiants en Tunisie.

Risques pour la santé

Si ce médicament présente une utilité thérapeutique réelle, il peut provoquer de graves effets secondaires lorsqu’il est consommé sans suivi médical. Parmi les risques : dépendance, troubles cardiaques, dépression, hallucinations ou encore idées suicidaires. Dans certains cas, des complications physiques comme une pneumonie ou des spasmes musculaires peuvent survenir.

Vigilance accrue

Cette saisie spectaculaire illustre la mobilisation continue des autorités douanières et sécuritaires pour contrer les filières de contrebande. Elle souligne également l’ampleur de la menace posée par le trafic de médicaments psychotropes en Tunisie.