Tunis, 23 septembre (TAP) – Le temps sera marqué ce lundi par une couverture nuageuse évoluant progressivement vers un ciel très nuageux. Des pluies sont prévues au nord, au centre et localement au sud du pays, avec un risque accru d’orages à partir de l’après-midi.

Risque d’orages et de grêle

Selon les prévisions, les averses pourraient être localement intenses, notamment au centre et dans certaines zones du sud. Des chutes de grêle sont possibles par endroits, accentuant le risque de perturbations pour les habitants et les activités agricoles.

Vents soutenus au Golfe de Gabès

Les vents souffleront du secteur sud au nord et au centre, et du secteur est au sud. Ils resteront généralement faibles à modérés, mais devraient se renforcer en fin de journée au niveau du Golfe de Gabès. Dans cette zone, des rafales supérieures à 80 km/h sont attendues, souvent accompagnées d’orages.

Mer agitée en soirée

La mer sera houleuse sur la plupart des côtes, avant de devenir agitée dans le Golfe de Gabès en soirée. Les conditions pourraient rendre la navigation difficile pour les embarcations de petite et moyenne taille.

Températures contrastées

Les températures maximales oscilleront entre 26 et 32 degrés dans les régions du nord et du centre. Elles atteindront entre 33 et 37 degrés dans le sud, traduisant un contraste thermique notable entre les différentes zones du pays.