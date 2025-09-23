Lors de la tenue de la réunion de haut niveau célébrant le 30ème anniversaire de la Conférence de Beijing sur les femmes, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti a réaffirmé l’engagement indéfectible de la Tunisie à mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Beijing ainsi que l’Agenda Beijing+30, en parfaite cohérence avec les Objectifs de développement durable et la vision «Tunisie 2035».

A l’occasion de cette réunion tenue en marge de la 80ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le ministre, cité dans un communiqué publié par le département mardi, a souligné que l’État tunisien accorde une attention particulière à l’entrepreneuriat féminin et au renforcement de l’inclusion économique et sociale des femmes, en particulier dans les zones rurales, à travers des programmes innovants tels que « Raedat » et «Samida », ainsi que des réformes visant à protéger les travailleuses agricoles, à lutter contre le travail précaire et à promouvoir la justice professionnelle.

Il a ajouté que la Tunisie constitue, depuis l’indépendance, un modèle régional pionnier dans la promotion des droits des femmes, grâce notamment au Code du statut personnel de 1956 et aux réformes constitutionnelles, législatives et institutionnelles successives, aboutissant à la Constitution de 2022 qui consacre clairement le principe d’égalité et d’égalité des chances. Nafti a également mis en avant le rôle de premier plan des Tunisiennes dans l’éducation, la recherche scientifique, la diplomatie et l’entrepreneuriat.

Il a conclu en soulignant que le parcours de la femme tunisienne représente un capital national stratégique, et que la Tunisie continuera à soutenir les programmes d’intégration économique et sociale des femmes, tout en réaffirmant son engagement dans les efforts internationaux visant à promouvoir l’égalité et la justice sociale.

A noter que le Conseil économique et social a adopté par consensus une résolution sur la revitalisation de la Commission de la condition de la femme, un processus auquel la Tunisie a activement contribué pour soutenir les travaux de la Commission et renforcer les questions relatives aux femmes aux niveaux régional et international.