Les zones rurales de Zaghouan, durement touchées par le manque d’eau, s’apprêtent à bénéficier d’un projet de grande envergure. Le commissariat régional au développement agricole (CRDA) va entamer la construction de 176 majels destinés à améliorer l’approvisionnement des familles.

Un projet soutenu par la BAD

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme de développement et de promotion des systèmes agricoles, financé par la Banque Africaine de Développement (BAD). L’objectif est de renforcer la résilience hydrique des régions rurales et de consolider les infrastructures de base dans un contexte marqué par des sécheresses répétées.

Détails techniques et financement

Selon Mohsen Belhadi, chef du projet, toutes les procédures légales et techniques ont été finalisées en coordination avec le service des eaux du CRDA. Chaque majel, d’une capacité de 20 m³, sera construit et équipé pour un coût global de 6 millions de dinars. Ces ouvrages permettront aux habitants d’assurer un minimum d’approvisionnement en eau pour leurs besoins domestiques et agricoles.

Répartition des travaux

Pour garantir le respect des délais, la réalisation a été confiée à quatre entreprises qui travailleront en parallèle. Ce choix vise à accélérer le rythme du chantier et à limiter l’impact du déficit hydrique sur les populations concernées.

Sélection des bénéficiaires

Le processus d’attribution a été mené selon une méthodologie participative, intégrant des critères techniques et sociaux. Cette approche vise à cibler en priorité les familles les plus exposées à la pénurie d’eau et à assurer une répartition équitable des infrastructures.