DongFeng poursuit son offensive sur le marché des véhicules électriques avec la BOX, une compacte pensée pour la ville. Accessible, moderne et dotée d’équipements technologiques, elle se positionne comme une alternative abordable dans un segment en pleine expansion.

Motorisation et performances

La BOX est propulsée par un moteur synchrone à aimants permanents développant jusqu’à 70 kW, soit environ 95 chevaux. Elle délivre un couple de 160 Nm, suffisant pour un usage urbain et périurbain. Sa vitesse maximale atteint 140 km/h, avec une accélération de 0 à 100 km/h en environ 12,5 secondes. La transmission repose sur un réducteur mécanique automatique, intégré à une architecture électrique « 10-en-1 » issue de la plateforme S3 du constructeur.

Batterie et autonomie

Deux configurations sont proposées. La première, d’entrée de gamme, embarque une batterie de 31,4 kWh offrant environ 330 km d’autonomie NEDC/CLTC. La seconde, plus généreuse avec 42,3 kWh (40 kWh utiles), permet de parcourir jusqu’à 430 km selon NEDC/CLTC. Dans les deux cas, les batteries utilisent la chimie Lithium-Fer-Phosphate (LFP), privilégiée pour sa durabilité.

Recharge et fonctionnalités

En courant alternatif (AC), la charge atteint 6,6 kW via une prise Type 2, nécessitant environ 7 heures pour remplir la batterie la plus grande. En courant continu (DC), la puissance grimpe à 61 kW via le standard CCS Combo 2. La recharge rapide permet de passer de 10 à 80 % en 35 minutes. Certaines versions disposent également de la fonction V2L (Vehicle-to-Load), capable d’alimenter des appareils électriques externes jusqu’à 3,6 kW.

Design et habitabilité

Longue d’un peu plus de 4 mètres, large de 1,81 m et haute de 1,57 m, la BOX offre un empattement de 2,66 m, gage d’espace intérieur. Le coffre affiche 326 litres, extensibles à 945 litres une fois les sièges rabattus. Le design se veut citadin et moderne, avec phares LED, poignées escamotables et, sur certaines versions, portes sans cadre. L’intérieur, épuré et lumineux, mise sur des finitions en similicuir, un grand écran central de 12,8 pouces et une instrumentation numérique compacte. Les options incluent sièges chauffants, ventilés ou à mémoire, ainsi qu’un « mode relax ».

Sécurité et aides à la conduite

La BOX propose entre quatre et six airbags et, sur ses versions haut de gamme, des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) de niveau 2 : freinage d’urgence (AEB), alerte de collision frontale (FCW), régulateur adaptatif (ACC), maintien dans la voie (LKA) et assistance dans les embouteillages (TJA). La visibilité est renforcée par des caméras de recul ou panoramiques 360/540°.

Prix et positionnement

Proposée autour de 49.990 Dinars à 56.990 Dinars en Tunisie, la DongFeng BOX s’inscrit dans la stratégie du constructeur chinois d’offrir un véhicule électrique urbain compétitif, conjuguant autonomie correcte, équipements technologiques et prix attractif.