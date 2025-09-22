La premiÃ¨re Ã©dition de lâ€™Ultra Boreas Trail, course nature emblÃ©matique du nord sauvage de la Tunisie, se tiendra samedi 25 octobre 2025 au dÃ©part de Cap Angela, point le plus septentrional du continent africain. OrganisÃ©e sous le slogan Â« Boreas, câ€™est lÃ oÃ¹ souffle le dÃ©fi Â», cette Ã©preuve allie performance sportive, immersion Ã©cologique et valorisation du patrimoine culturel local.

DÃ¨s 7h00, deux parcours seront proposÃ©s aux coureurs. Le Boreas 20 km, avec 200 mÃ¨tres de dÃ©nivelÃ© positif, accessible aux participants Ã¢gÃ©s de 18 ans et plus, offre une immersion intense entre mer et montagnes en traversant Cap Hmem, Cap Ong Jmal, Sidi Bachir, Mnara et Douar Haj Mohamed Ben Hassen. Le Boreas 80 km, avec 1300 mÃ¨tres de dÃ©nivelÃ© positif, rÃ©servÃ© aux coureurs de 18 Ã 75 ans, emprunte des sentiers spectaculaires reliant Dar Ramil, Marsa Dhouiba, Kef Abbed, Jbal SmÃ©, Fejt Rih El Bouira et Sidi Bachir pour une arrivÃ©e triomphale Ã Cap Angela.

Ouverte aux coureurs tunisiens et internationaux, lâ€™Ã©preuve vise Ã crÃ©er une expÃ©rience humaine et Ã©cologique unique, en harmonie avec les Ã©lÃ©ments naturels. Un village des femmes rurales sera installÃ© sur le site du dÃ©part, mettant en lumiÃ¨re lâ€™artisanat local, les produits traditionnels et les savoir-faire ancestraux, transformant la course en un vÃ©ritable espace vivant de partage culturel.

Les rÃ©compenses incluent cinq mille dinars pour la premiÃ¨re place, trois mille dinars pour la deuxiÃ¨me place, une prime spÃ©ciale dÃ©diÃ©e Ã la premiÃ¨re femme classÃ©e, ainsi que des distinctions pour les catÃ©gories VÃ©tÃ©ran 1 de 40 Ã 49 ans, VÃ©tÃ©ran 2 Ã partir de 50 ans, les trois premiers hommes et femmes, la catÃ©gorie Junior pour les moins de 20 ans, et une mÃ©daille de finisher remise Ã tous les participants ayant bouclÃ© lâ€™Ã©preuve.

Au-delÃ de la compÃ©tition, lâ€™Ultra Boreas Trail est une invitation Ã dÃ©couvrir la beautÃ© sauvage du nord tunisien, Ã relever un dÃ©fi personnel et Ã cÃ©lÃ©brer un territoire dâ€™exception.