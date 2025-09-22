Les services du commissariat régional au développement agricole (CRDA) à Zaghouan, se préparent à lancer la réalisation de 176 majels dans les zones rurales confrontées à une pénurie d’eau.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de développement et de promotion des systèmes agricoles, qui se poursuit dans d’autres secteurs de développement, avec un financement de la Banque Africaine de Développement (BAD).

Le chef de projet, Mohsen Belhadi, a indiqué, à l’Agence TAP, que la direction du projet a finalisé toutes les procédures légales et techniques, en coordination avec le service des eaux du CRDA, pour entamer les travaux de construction et d’équipement des majels, d’une capacité de 20 m³ chacune, pour un coût global estimé à 6 millions de dinars.

Afin de garantir la rapidité d’exécution, le projet a été réparti entre quatre entreprises qui travailleront simultanément, dans le but de respecter les délais impartis, a-t-il ajouté, soulignant l’importance de cette opération pour assurer un minimum d’approvisionnement en eau aux familles des zones rurales.

Il a précisé que le choix des bénéficiaires a été effectué selon une méthodologie participative et des critères techniques et sociaux bien étudiés.