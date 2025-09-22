La Comité internationale pour briser le blocus de Gaza a signalé dimanche soir une activité aérienne inhabituelle au-dessus de la « Flottille Soumoud », actuellement en navigation en Méditerranée vers Gaza.

Surveillance accrue

Dans un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux, le comité a indiqué avoir observé à plusieurs reprises des drones survolant les navires de la flottille. Selon l’organisation, certaines de ces machines se sont approchées à une distance jugée préoccupante.

Niveau d’activité inhabituel

Le comité estime que « ce niveau d’activité est inhabituel et suscite des inquiétudes ». L’observation répétée et rapprochée de drones autour des bateaux est décrite comme un signal de risque pour la sécurité de l’expédition.

La « Flottille Soumoud » poursuit sa route vers Gaza pour dénoncer le blocus maritime imposé à l’enclave palestinienne. L’initiative regroupe des militants internationaux et vise à attirer l’attention sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza.