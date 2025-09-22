La Juventus Turin a concédé un match nul (1-1) sur la pelouse de Vérone, samedi, lors de la 4ᵉ journée du championnat d’Italie. Un résultat qui permet tout de même aux Turinois de prendre seuls la tête du classement avec dix points, mais sous la menace directe de Naples.

La Juve ouvre rapidement le score

Portée par son récent succès renversant contre l’Inter (4-3) et son nul spectaculaire en Ligue des champions face à Dortmund (4-4), la Juventus avait bien entamé la rencontre. À la 19ᵉ minute, Francisco Conceiçao a déclenché une frappe lointaine qui a surpris le gardien adverse et donné l’avantage aux Bianconeri.

Vérone égalise avant la pause

Mais l’élan turinois s’est vite essoufflé. Plus entreprenant, l’Hellas Vérone a obtenu un penalty en fin de première période. Gift Orban l’a transformé avec sang-froid à la 44ᵉ minute, rétablissant l’égalité avant le retour aux vestiaires.

Une seconde période disputée

Au retour des vestiaires, les joueurs de Vérone ont pris l’ascendant et cru faire la différence à la 67ᵉ minute. Suat Serdar a trouvé le chemin des filets de la tête, mais son but a finalement été annulé par l’assistance vidéo pour une position de hors-jeu.

Naples en embuscade

Avec ce nul, la Juventus compte désormais dix points et conserve provisoirement la première place de la Serie A. Mais Naples, champion en titre et deuxième avec neuf unités, a l’opportunité de passer seul en tête en cas de victoire contre le promu Pise, lundi, au stade Diego-Armando-Maradona.