Séoul, 21 septembre 2025 (TAP) – Les véhicules électriques (VE) connaissent une percée sans précédent en Corée. En août, ils ont représenté près d’un cinquième des nouvelles immatriculations automobiles, un record porté par la sortie de modèles phares des grands constructeurs.

Une part historique en août

Sur un total de 126 787 voitures immatriculées le mois dernier, 23 269 étaient des véhicules électriques, soit 18,4%. Ce taux marque le niveau le plus élevé jamais enregistré, selon les données de l’organisme de suivi Carisyou, relayées par l’agence Yonhap.

Une progression constante depuis 2020

Entre janvier et août 2025, la part des véhicules électriques dans les immatriculations s’est établie à 12,7%. L’évolution est significative : ils représentaient 2,4% en 2020 et 9,8% en 2022, avant une phase de stagnation autour de 9% liée au ralentissement du marché.

Vers un seuil symbolique

En volume, 141 986 véhicules électriques ont déjà été enregistrés depuis le début de l’année. Les prévisions indiquent que, pour la première fois, les ventes cumulées devraient dépasser les 200 000 unités sur l’ensemble de 2025.