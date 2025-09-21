La date du 25 septembre 2025, est le dernier délai de dépôt de la déclaration de l’acompte provisionnel pour les personnes physiques, conformément à l’agenda fiscal du mois de septembre 2025, indique la direction générale des Impôts (DGI) sur sa page facebook.

La même source explique que cette date représente le dernier jour légal pour le dépôt de la déclaration, et non pas le seul jour, appelant, à ce propos, tous les contribuables à déposer leurs déclarations dans les jours précédant cette échéance, afin d’éviter l’encombrement au niveau des recettes des finances et une éventuelle pression sur le système informatique.