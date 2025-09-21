TUNIS, 21 sept. (TAP) — Le temps de ce dimanche sera marqué par un ciel partiellement nuageux sur l’ensemble de la Tunisie. L’Institut National de la Météorologie (INM) annonce des nuages temporairement denses, accompagnés de pluies éparses, principalement sur les régions côtières du Centre et du Sud.

L’instabilité se renforcera en cours d’après-midi. Des cellules orageuses et des précipitations sont attendues sur les zones de l’Ouest du pays.

Des maximales entre 29 et 35 degrés

Côté températures, les maximales afficheront environ 29 degrés sur les régions côtières Est et sur les hauteurs de l’Ouest. Sur le reste du territoire, la chaleur sera plus présente, avec des valeurs comprises entre 31 et 35 degrés Celsius.

Vent fort et mer agitée au Nord

Le vent soufflera du secteur sud sur le Nord et le Centre, et du secteur Est sur le Sud. L’INM précise que le vent sera relativement fort près des côtes Nord et dans la zone du Golfe de Hammamet.

Une vigilance est de mise, car la vitesse du vent pourrait dépasser, temporairement, les 60 km/h sous forme de rafales. Ces pointes sont attendues lors de l’apparition des cellules orageuses de l’après-midi.

Enfin, l’état de la mer s’en ressentira : elle sera agitée au nord et dans le Golfe de Hammamet, mais peu agitée sur les autres zones maritimes.