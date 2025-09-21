Une conférence-débat sur les défis de la traduction à l’ère du numérique, intitulée « Traduire dans un monde connecté : enjeux et défis », se tiendra mardi 30 septembre à Tunis. L’événement est co-organisé par la Représentation de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l’Afrique du Nord et le Tunisia Circle of Interpreters and Translators (TCIT) à l’occasion de la Journée mondiale de la traduction.

Face aux avancées technologiques rapides, la rencontre a pour objectif principal de lancer une réflexion urgente sur l’impact de la traduction automatique et de l’intelligence artificielle (IA) sur la préservation des nuances culturelles et humaines dans les échanges linguistiques. Elle réunira un panel d’experts comprenant des traducteurs, des interprètes et des spécialistes en IA pour débattre de cette problématique.

Selon la page officielle Facebook de la Représentation de l’OIF pour l’Afrique du Nord, cette initiative conjointe vise à définir les contours d’une collaboration nécessaire entre les compétences humaines et les outils technologiques, garantissant à la fois la rapidité et la qualité des échanges dans l’espace francophone.