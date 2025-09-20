Le Stade Tunisien a parfaitement entamé son parcours continental en s’imposant samedi face à l’ASC Nouadhibou (Mauritanie) sur le score de 2-0, au stade Hamadi Agrebi de Radès, lors du premier tour préliminaire aller de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Une entame réussie

Les Bardolais ont rapidement pris l’avantage en première période. Amenallah Habboubi a ouvert le score dès la 13e minute, avant qu’Amadou N’Diaye ne double la mise à la 21e. Avec deux buts inscrits avant la pause, le club de Bardo s’est mis dans les meilleures dispositions pour la suite de la compétition.

Une marge en vue du retour

Grâce à cette victoire nette à domicile, le Stade Tunisien abordera le match retour avec une avance confortable. La rencontre décisive se jouera le samedi 27 septembre à 18h00, au stade municipal de Nouadhibou, en Mauritanie.

Un premier pas vers la qualification

La formation bardolaise, qui effectue son retour sur la scène continentale, cherchera à confirmer ce succès lors de son déplacement. En cas de qualification, elle poursuivrait son aventure dans une compétition qui reste l’un des objectifs majeurs du club cette saison.