Le joueur de tennis tunisien Moez Chargui (175e mondial) s’est qualifié samedi pour la finale du tournoi Challenger de Saint-Tropez, après avoir battu l’Estonien Mark Lajal (156e mondial) en trois manches (6-7, 6-1, 6-2).

Une réaction solide après un premier set perdu

Chargui a concédé la première manche au tie-break, avant de réagir avec autorité. Il a dominé son adversaire dans les deux sets suivants, s’imposant largement et validant ainsi sa place en finale.

Un duel programmé face à Dan Added

En finale, le Tunisien affrontera dimanche le Français Dan Added (272e mondial). Ce dernier a obtenu sa qualification après l’abandon du Suisse Stan Wawrinka (137e mondial), contraint de quitter la compétition avant la fin de leur demi-finale.

Une saison déjà marquée par plusieurs titres

Moez Chargui connaît une saison 2025 particulièrement fructueuse. Il a déjà remporté le Challenger d’Hersonissos en Grèce, le Challenger de Porto au Portugal, ainsi que le tournoi Futures international de Monastir. Une victoire à Saint-Tropez viendrait compléter ce palmarès par un quatrième titre.

Un joueur en pleine confiance

Le tennisman tunisien avait également représenté la Tunisie en Coupe Davis les 12 et 13 septembre derniers. Sa progression constante lui permet aujourd’hui de se rapprocher davantage du Top 150 mondial et d’affirmer sa place sur le circuit des Challengers.