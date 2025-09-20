LISBONNE, 20 sept. (TAP) – Le Portugal a annoncé vendredi soir qu’il reconnaîtra officiellement l’État de Palestine dimanche 21 septembre, soit à la veille de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Décision motivée par la situation sur le terrain

Selon le ministère des Affaires étrangères, la décision s’appuie sur « l’évolution extrêmement préoccupante du conflit, tant sur le plan humanitaire que par les références répétées à une possible annexion de territoires palestiniens ». Lisbonne avait déjà indiqué fin juillet son intention de procéder à cette reconnaissance, après de multiples contacts avec ses partenaires européens et internationaux.

D’autres pays suivront lundi

Neuf autres États annonceront officiellement leur reconnaissance lundi prochain lors de l’Assemblée générale : Andorre, Australie, Belgique, Canada, Luxembourg, Malte, Royaume-Uni, Saint-Marin et France.

Un vote de l’ONU en soutien

La semaine dernière, l’Assemblée générale de l’ONU a largement adopté une résolution soutenant la création d’un futur État palestinien, renforçant la dynamique diplomatique en faveur de sa reconnaissance.