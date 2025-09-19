À la date indiquée, 50 navires, dont six partis de Grèce, ont pris la mer en direction de Gaza. Cette mobilisation illustre la montée d’un mouvement présenté comme une vague de solidarité et de défi face au siège israélien.

Un mouvement à portée symbolique et humanitaire

Selon les organisateurs, la flottille transporte une aide humanitaire destinée à la population palestinienne. Mais les navires portent également une dimension politique et symbolique. Ils entendent témoigner de la détermination d’une cause, décrite comme un combat pour la dignité et la survie d’un peuple.

L’initiative se veut plus large qu’un simple convoi maritime. Elle est présentée comme un message adressé à la communauté internationale : les tentatives visant à effacer la Palestine ne feraient, selon ce discours, que renforcer les attaches et la résistance de sa population.

Une mobilisation planétaire

De l’Amérique à l’Europe, de l’Afrique à l’Asie, des manifestations de solidarité accompagnent le départ de la flottille. Les organisateurs affirment que « le monde inonde les rues » pour exprimer un soutien au peuple palestinien.

Ce mouvement, décrit comme une marée humaine et symbolique, se donne pour objectif de briser ce qu’il qualifie de « siège illégal ». Les initiateurs assurent que les tentatives répétées de bloquer Gaza n’ont pas entamé leur détermination à relancer de nouvelles missions.

Entre défi et espoir

Le voyage est présenté comme un acte de défi et d’espoir, face à ce qui est dénoncé comme génocide et occupation. Les organisateurs promettent de « continuer à revenir » tant que le blocus subsistera.

La flottille, qui réunit 50 navires, entend rappeler qu’une partie de l’opinion publique mondiale reste mobilisée autour de la cause palestinienne. Reste à savoir si ce convoi pourra atteindre Gaza, ou s’il sera à son tour intercepté en mer.