Encore un pas dans le vert pour le marché boursier. L’indice de référence a signé, vendredi, une avancée de 0,1 % à 12375 points, dans un modeste volume de 7,7 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

La palme des hausses est revenue au titre BNA. L’action de la banque s’est bonifiée de 3,7 % à 10,680 D, en drainant des échanges de 253 mille dinars.

Le titre SOTUVER a affiché un beau parcours sur la séance. L’action du verrier a inscrit une progression de 3,2 % à 13,730 D, dans un flux de 603 mille dinars.

Le titre STA a affiché une performance décevante sur la séance. L’action du concessionnaire automobile a accusé un repli de 4,2 % à 33,5 D. Le titre a amassé un maigre volume de 27 mille dinars sur la séance.

Le titre SOMOCER s’est mal comporté sur la séance. L’action du producteur de carreaux en céramique a régressé de 2,1 % à 0,460 D. La valeur a été transigée à hauteur de 4 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre SFBT a chapeauté le palmarès des volumes sur la séance. L’action a grappillé 0,5 % à 13 D. La valeur a alimenté le marché avec des capitaux de près de 2 MD sur la séance.