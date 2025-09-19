Le ministre de la Santé, Moustapha Ferjani, a indiqué vendredi qu’un nouveau centre spécialisé dans l’oxygénothérapie hyperbare sera prochainement créé dans le gouvernorat de Sousse, en plus d’une filière de formation professionnelle à Zarzis (gouvernorat de Medenine) avant la fin de l’année prochaine.

Dans une déclaration à la presse en marge du premier congrès national sur l’oxygénothérapie hyperbare organisé par l’Association tunisienne d’oxygénothérapie hyperbare à la Cité des sciences de Tunis, Ferjani a précisé que le ministère oeuvre pour la généralisation de cette spécialité dans toutes les régions du pays, compte tenu de son rôle central dans le traitement de nombreuses maladies, précisant que cette spécialité n’est actuellement disponible qu’au centre de médecine hyperbare à l’hôpital militaire.

De son côté, le président de l’Association tunisienne d’oxygénothérapie hyperbare, Hedi Garsallah, a souligné que de nombreuses maladies peuvent être traitées par l’oxygénothérapie hyperbare, telles que l’intoxication au monoxyde de carbone, le diabète, la perte soudaine de l’audition et les complications liées à la radiothérapie, précisant que la Caisse nationale d’assurance maladie prend en charge les frais de ce type de traitement.

Garsallah a souligné que le traitement des patients à l’oxygénothérapie hyperbare est soumis à un protocole sanitaire qui consiste essentiellement à effectuer un diagnostic complet du patient afin de s’assurer que son état de santé permet le recours à cette technique, laquelle pourrait avoir des complications sanitaires dans certains cas.