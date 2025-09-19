L’accélération de la réalisation des projets dans les secteurs de la santé, du transport et d’approvisionnement en eau dans la délégation de Zarzis a été au centre d’une réunion tenue au siège du gouvernorat de Médenine.

Dans ce cadre, les services de santé seront renforcés par l’installation de nouveaux équipements médicaux à l’hôpital régional de Zarzis dont un scanner et une caméra endoscopique, outre l’aménagement d’un service de chirurgie orthopédique.

Un projet de création d’une station de dessalement de l’eau de mer est prévu dans la région afin de garantir un meilleur accès à l’eau, outre l’appel à la création d’un district de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE).

Les autres projets programmés concernent, notamment, la construction d’une route périphérique, l’aménagement d’un centre de contrôle technique automobile, la réhabilitation de la gare du transport terrestre ainsi que l’aménagement d’un bureau de poste et d’un centre de formation professionnelle.

Les travaux de construction d’un marché hebdomadaire et de maintenance de l’abattoir municipal à Zarzis devraient être réalisés, dans le cadre du programme de développement intégré.