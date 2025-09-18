Les investissements déclarés dans le secteur industriel ont enregistré, durant le premier semestre 2025, une baisse de 9,1% par rapport à la même période de 2024, pour atteindre 955,1 MD, indique l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), dans son bulletin de conjoncture publié, jeudi.

Le nombre de projets déclarés a atteint 1 443 projets, lors du premier semestre 2025 contre 1686 projets durant le premier semestre de l’année 2024. Ces projets permettraient la création de 15 564 postes d’emplois contre 18 129 durant le premier semestre 2024.

De janvier à juin 2025, plusieurs secteurs industriels ont enregistré des hausses notables au niveau des investissements déclarés. Le secteur du Textile et de l’Habillement a connu une progression remarquable de +90,4 %, suivi par le secteur des industries du cuir et de la chaussure, en forte croissance avec +129,9 %.

Les industries mécaniques et électriques ont également affiché une hausse de +18,5 %, tandis que le secteur des matériaux de construction, de la céramique et du verre a progressé de +26,3 %.

Enfin, les industries diverses ont enregistré une augmentation de +31,2 %, témoignant d’un regain d’intérêt pour l’investissement dans une variété de filières industrielles.

Les intentions d’investissement dans le cadre des projets de création sont passés de 377,4 MD à 417,5 MD lors du premier semestre 2025. Ceux dans le cadre de d’extension, de renouvellement de matériel et autres, ont, quant à eux, atteint 537,6 MD contre 673,6 MD, lors du premier semestre de l’année 2024.

D’autre part, les investissements déclarés dans les industries totalement exportatrices ont augmenté de 84,5%, passant de 154,4 MD, à 284, 8 MD entre 2024 et 2025.

Les industries dont la production est orientée vers le marché local ont enregistré 670,3 MD d’investissement durant le premier semestre 2025 contre 896,6 MD durant la même période de l’année 2024.

Baisse de 5,2% des investissements tunisiens déclarés

En ce qui concerne les investissements tunisiens déclarés dans le secteur industriel, ils se sont repliés de 5,2%, à 751, 6 MD. Le nombre de projets déclarés a atteint 1 264 lors du premier semestre 2025 contre 1 505 projets durant le premier semestre de l’année 2024. Ces projets permettront la création de 10 602 postes d’emplois durant le premier semestre de l’année 2025 contre 11 863 durant la même période de l’année 2024.

S’agissant des investissements à participation étrangère, l’APII a indiqué avoir enregistré la déclaration de 179 projets à participation étrangère (106 projets 100% étrangers et 73 projets en partenariat) contre 181 projets durant la même période de l’année 2024.

Les investissements de ce type de projets ont atteint 203,5 MD contre 258,0 MD durant le premier semestre de l’année 2024, (-21,1%). Ces projets permettront la création de 4962 postes d’emplois contre 6266 durant le premier semestre de l’année 2024 (soit -26.4%).

Par ailleurs, pour ce qui est des régions, le premier semestre 2025 a enregistré la déclaration de 389 projets dans les zones de développement régional contre 425 projets durant le premier semestre de l’année 2024. Ces projets ont totalisé 319,9 MD d’investissement durant le premier semestre de l’année 2025 contre 420.3 MD durant la même période de l’année 2024.

Le nombre des emplois déclarés dans ces régions n’a pas dépassé 4 153 postes lors du premier semestre 2025 contre 4 476 postes durant le premier semestre de l’année 2024.

