L’investissement déclaré dans le secteur industriel s’est légèrement replié de 1,1%, durant les onze premiers mois de l’année 2023, par rapport à la même période de 2022, s’établissant à 2147,3 MD, d’après le Bulletin de conjoncture pour novembre 2023, publié, jeudi, par l’APII.

Le nombre de projets déclarés a atteint 2719 contre 2721 projets durant la même période de l’année écoulée. Ces projets permettront la création de 40 574 postes d’emploi.

Les secteurs ayant connu une hausse des investissements déclarés sont essentiellement, ceux des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre (+36,5%), chimiques (+28,4%), du textile et de l’habillement (+7,3%) et diverses (+16,6%).

L’APII a également, précisé que 47% des intentions d’investissement s’inscrivent dans le cadre de projets de création qui ont baissé de 1075,5 MD à 1008,7 MD entre 2022 et 2023.

Les investissements déclarés dans le cadre de projets d’extension, de renouvellement de matériel…, ont évolué de 3,9% à 1138,6 MD. Le nombre de ce type de projets a augmenté de 5,8% et les emplois y afférents ont atteint 18739 postes.

Les déclarations dans les industries totalement exportatrices ont diminué de 1036,2 MD à 948,9 MD. Celles relatives aux industries orientées vers le marché local ont enregistré une croissance de 5,5%, à 1198,4 MD. Ainsi, 56% des investissements déclarés concernent des projets non totalement exportateurs.

Les investissements industriels totalement étrangers et en partenariat ont atteint 440,8 MD, alors que les intentions d’investissement dans les zones de développement régional ont évolué de 5,9% à 1099,4 MD.