La Tunisie ambitionne de s’imposer comme une nouvelle place financière, à l’échelle régionale et même internationale, a déclaré mercredi le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouheir Nouri, en marge de l’ouverture de la 49ᵉ session des Gouverneurs des banques centrales et institutions monétaires arabes, qui se tient pour la première fois en Tunisie.

Outre ses atouts et les moyens dont elle dispose pour atteindre cet objectif, la Tunisie a su démontrer sa résilience face aux différents défis, une solidité sur laquelle elle entend bâtir ce positionnement, a-t-il souligné.

Lors de l’ouverture de cette session, le gouverneur de la BCT a mis l’accent sur l’importance de l’intégration financière afin de renforcer la stabilité, stimuler la croissance et créer des opportunités dans la région.

Notre volonté commune, a-t-il dit, est de développer la performance de nos systèmes financiers, d’améliorer les services et les cadres de régulation, et de bâtir des marchés financiers arabes interconnectés, compétitifs à l’échelle mondiale, capables d’attirer les flux d’investissement, de commerce et d’innovation.

Il a, par ailleurs, appelé à renforcer la coordination et l’échange d’expérience entre les banques centrales et institutions monétaires arabes, afin de faire face aux chocs extérieurs et préserver la stabilité des systèmes monétaires et financiers de la région, dans un contexte mondial délicat, marqué par des défis économiques et financiers.

Nouri a, dans ce contexte, insisté sur l’urgence de mettre en œuvre des réformes profondes et audacieuses, mais réfléchies et intelligentes, capables d’instaurer la justice financière et de garantir une stabilité globale.

Intervenant à cette occasion, la ministre des Finances, Mechket Slama Khaldi, a souligné que des efforts sont déployés “pour faire de la Tunisie une plateforme financière ouverte à tous les marchés internationaux et un pont entre les capitaux et les opportunités d’investissement”.

Elle a également, noté que l’économie tunisienne a su s’adapter aux chocs économiques et financiers ces dernières années, ce qui s’est traduit par une amélioration relative de la croissance, une réduction du déficit budgétaire, une maîtrise de l’inflation et une appréciation du dinar, contribuant ainsi à l’amélioration de la note souveraine de la Tunisie par différentes agences de notation financière internationales.

De son côté, le gouverneur de la Banque Centrale du Soudan et président de cette 49ᵉ session, Buraie Siddig Ali Ahmed, a indiqué que cette réunion abordera plusieurs questions, dont le renforcement de la capacité des banques centrales arabes à répondre aux pressions et aux chocs, ainsi que l’amélioration de la résilience de la cybersécurité dans le secteur financier.

Il a ajouté qu’un atelier, organisé conjointement par le Fonds monétaire international et le Fonds monétaire arabe, se tiendra en marge de cette session, afin de discuter de la révision des politiques financières et monétaires dans un contexte économique incertain.