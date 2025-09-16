La Banque Nationale Agricole (BNA) et l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS) ont signé, lundi 15 septembre 2025 au siège de la banque à Tunis, une convention de partenariat visant à renforcer la solidarité sociale et à soutenir les catégories vulnérables à travers des programmes dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’inclusion sociale.

L’accord, paraphé par le directeur général de la BNA, Ahmed Ben Moulehom, et la présidente de l’UTSS, Naïma Jlassi, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de responsabilité sociale et sociétale de la banque, conformément à la loi tunisienne n°2018-35 du 11 juin 2018, qui rend obligatoire la responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour toutes les structures établies en Tunisie.

La convention vise à instaurer une coopération globale entre les deux institutions afin de concevoir et déployer des initiatives sociales ciblées, tout en promouvant une culture de cohésion et de solidarité nationale.

Rappelons que la RSE, définie comme l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et leurs relations avec les parties prenantes, est désormais encadrée juridiquement en Tunisie, obligeant les entreprises à contribuer activement au développement durable et à l’intérêt général.

L’annonce a été relayée sur la page officielle Facebook de la BNA, confirmant la tenue de la cérémonie de signature et les objectifs du partenariat. Aucun détail financier ou calendrier opérationnel n’a été communiqué à ce stade.