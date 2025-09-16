Une journée nationale d’évaluation de la campagne céréalière 2024/2025 et de préparation de la campagne à venir se tiendra jeudi 18 septembre 2025 à l’Institut national agronomique de Tunis, à l’initiative du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Cet événement a pour principal objectif d’analyser les performances agricoles passées et d’anticiper les besoins techniques et logistiques pour la saison prochaine.

Il sera également l’occasion de passer en revue les rendements obtenus, les difficultés techniques rencontrées par région, ainsi que les défis liés à la collecte et au stockage des céréales.

Le ministère profitera de cette occasion pour détailler, avec ses partenaires, le plan d’action pour la prochaine campagne, notamment en ce qui concerne la disponibilité des semences, des engrais et des mécanismes de financement.

Selon les dernières données de l’Office national des céréales (ONC), arrêtées au 4 août 2025, 11,823 millions de quintaux de céréales avaient été collectés, dont 11,115 millions de quintaux (96 %) avaient déjà été évacués vers les circuits de consommation.