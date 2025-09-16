TUNIS – La météo de ce mardi 16 septembre en Tunisie s’annonce partagée entre un ciel peu nuageux sur la majorité du territoire et des températures en hausse. Le temps sera clair en matinée, des nuages feront leur apparition localement dans l’après-midi, notamment sur l’ouest des régions du centre et du sud.

Un ciel partagé et des températures contrastées

Les prévisions indiquent un temps majoritairement ensoleillé en début de journée. Cependant, des formations nuageuses sont attendues en cours d’après-midi. Ce phénomène sera plus perceptible dans les zones ouest du centre et du sud du pays.

Côté températures, les contrastes seront marqués entre les différentes régions. Les maximales se situeront entre 30 et 34 °C sur les zones côtières et en altitude, tandis qu’elles atteindront 35 à 39 °C ailleurs. Cette disparité thermique est typique de la saison dans le pays.

Vent et état de la mer : un renforcement en fin de journée

Concernant le vent, il sera de secteur nord dans le nord et le centre du pays, et de secteur est dans le sud. Initialement faible à modéré, il devrait prendre de la force en fin de journée. Ce renforcement sera particulièrement notable près des côtes nord et sur les hauteurs.

L’état de la mer, quant à lui, restera globalement peu agitée. Une petite dégradation est néanmoins à prévoir dans la zone de Serrat, au nord-ouest de la Tunisie, où la mer deviendra progressivement agitée à mesure que le vent se lèvera.