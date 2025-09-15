Les exportations de l’huile d’olive tunisienne, durant les dix premiers mois de la campagne 2024-2025, ont atteint 252,7 mille tonnes contre 181,3 mille tonnes, au cours de la même période de l’année précédente, enregistrant, ainsi, une hausse de 39,4%, selon des données publiées, lundi, par l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI).

La quantité de l’huile d’olive conditionnée représente seulement 14,7%, le reste est exporté en vrac (85,3%). Il s’agit d’une hausse de la part du conditionnée par rapport à la même période de la campagne précédente (2023/2024) où elle était de 13,2%.

Par ailleurs, la catégorie extra vierge représente à elle seule 78,5% du volume total exporté.

En terme de valeur, la recette des exportations enregistrée, durant la campagne en cours, est de 3386,3 MD, à fin août 2025 contre 4804,8 MD durant la même période de la campagne précédente, soit une baisse de 29,5%.

Sachant que seulement 21% de la recette proviennent des exportations de l’huile d’olive conditionnées.

Le prix moyen de l’huile d’olive, durant le mois d’août 2025, a baissé de 50,1% par rapport au même mois de la campagne précédente avec une variation de 7,57 D/kg à 17,22 D/kg selon les catégories.

D’après l’ONAGRI, le marché européen (UE) détient la plus grande part avec 57,4% du volume des exportations, viennent ensuite l’Amérique du Nord (27,0%) et l’Afrique avec seulement 9,5%.

Le 1er pays importateur de l’huile d’olive tunisienne est l’Italie avec une part de 26,8% des quantités exportées, durant les dix premiers mois de la campagne 2024/2025, suivi par l’Espagne (25,5%) et l’USA (20,1%).

En ce qui concerne les exportations d’huile d’olive biologique, à fin août 2025, le volume des exportations a atteint 48,9 mille tonnes d’une valeur d’environ 664,8 MD.

Néanmoins, la part de l’huile d’olive biologique conditionnée n’a pas dépassé les 6,1% du total du volume de l’huile d’olive biologique exporté. Quant au prix, la moyenne du prix de l’huile d’olive biologique atteint est de 13,60 D/kg variant entre 13,40 D/kg pour le vrac et 16,64 D/kg pour le conditionnée.

Le 1er pays importateur de l’huile d’olive biologique tunisienne est l’Italie avec une part de 51,6% des quantités exportées, durant les dix premiers mois de la campagne 2024/2025, suivi par l’Espagne (19,7%) et l’USA (17,4%).