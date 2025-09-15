La goélette tunisienne Magitta, baptisée du nom de Hind Rajab, a quitté dans l’après-midi du lundi 15 septembre 2025 le port de Gammarth, près de Tunis, en direction de Gaza. Elle s’inscrit dans la Flottille (Global Sumud), à laquelle participent plusieurs pays du Maghreb.

Avec ce départ, Magitta devient la première embarcation à appareiller ce jour-là, la troisième à quitter le port de Gammarth et le quatrième navire de la Flottille maghrébine, qui réunit la Tunisie, l’Algérie, la Libye, le Maroc et la Mauritanie.

Pour ses organisateurs, cette mobilisation régionale illustre l’unité et la solidarité du Maghreb envers Gaza, symbolisée par le slogan : « L’horizon porte notre unité vers Gaza ».