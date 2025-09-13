La trêve internationale de septembre désormais terminée, la Premier League reprend ce week-end avec un choc attendu : le derby de Manchester. Ce dimanche 14 septembre, Manchester City accueille Manchester United à l’Etihad Stadium pour la 4ᵉ journée du championnat.

Les deux rivaux abordent cette rencontre avec l’obligation de réagir. Les Citizens restent sur deux défaites consécutives en championnat face à Tottenham (0-2) et Brighton (1-2), et doivent redresser la barre pour ne pas céder davantage de terrain. Les Red Devils, eux, ont connu un début de saison contrasté : une victoire, un nul, une défaite, et une élimination dès la Carabao Cup face à Grimsby (2-2, 12-11 t.a.b).

Dans un Etihad Stadium de 53 400 places, ce derby s’annonce déjà décisif pour la dynamique des deux équipes et pourrait bien marquer un tournant précoce dans leur saison.

Sur quelle chaine suivre Manchester City – Manchester United

Chaine : Canal+

Heure de diffusion : 17h30

📅 Date : Dimanche 14 septembre 2025

🏟 Stade : Etihad Stadium, Manchester