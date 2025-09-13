La 4e journée de Ligue 1 propose ce samedi 13 septembre 2025 un affrontement entre Nice et Nantes à l’Allianz Riviera. Deux formations au début de saison difficile, qui espèrent rebondir pour s’éloigner du bas du classement.

Avec 3 points chacune, Nice occupe la 12e place et Nantes la 13e. Les Aiglons ont inscrit 4 buts pour 9 encaissés, tandis que les Canaris affichent un bilan de 4 réalisations et 7 buts concédés. Leur forme récente n’est pas plus rassurante : une seule victoire lors de leurs cinq dernières sorties respectives.

Historiquement, les Niçois peinent face aux Nantais. En cinq confrontations, ils n’ont jamais gagné (trois défaites, deux nuls). Ce déséquilibre confère un léger avantage psychologique aux visiteurs, qui tenteront de confirmer leur supériorité.

Reste que les deux équipes auront à cœur de réagir : Nice pour offrir une victoire à son public, Nantes pour prolonger sa série positive face aux Aiglons. Le match s’annonce disputé, entre orgueil, efficacité offensive à retrouver et fragilités défensives à gommer.

Heure et diffusion TV

Le coup d’envoi de Nice – Nantes sera donné ce samedi 13 septembre à 17h00. La rencontre sera diffusée en direct sur Ligue 1+