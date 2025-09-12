La première édition du congrès africain dédié à l’intelligence artificielle “Global AI Congress Africa” (GAICA) 2025, se tiendra du 17 au 19 novembre 2025, à Sousse.

Organisé par le pôle de compétitivité de Sousse « Novation City », en partenariat avec TPM Events et avec le soutien de la GIZ et de la Caisse des Dépôts et Consignations(CDC) , ce congrès se veut le plus grand rendez-vous africain entièrement dédié à l’Intelligence artificielle(IA), selon un communiqué publié, jeudi, par les organisateurs.

Cet événement d’envergure internationale réunira plus de 6000 participants dont 134 intervenants de premier plan, 110 exposants et plus de 200 startups, pour débattre des enjeux de l’IA et présenter des solutions adaptées aux besoins du continent africain.

En s’appuyant sur des applications concrètes et inclusives :de l’agriculture intelligente à la santé numérique, en passant par les villes durables et les fintechs, le “GAICA 2025″ambitionne de démontrer que l’Afrique peut devenir force de proposition, et non simple terrain d’expérimentation.

Il proposera, pendant trois jours, un programme riche et structuré pour favoriser l’émergence de synergies à l’échelle continentale à travers des panels de haut niveau, animés par plus de 130 experts internationaux, sur l’IA appliquée à la santé, l’agriculture, la finance, l’industrie, la gouvernance et l’éducation, des rencontres bilatérales (B2B) et des formations en IA et des hackathons pour le développement de compétence avancé.