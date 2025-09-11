Les exportations des primeurs géothermiques dans le gouvernorat de Gabès ont atteint 36397 tonnes en 2025 contre 24175 tonnes l’année précédente, soit une augmentation de 51%.

Un responsable au commissariat régional au développement agricole a indiqué à l’Agence TAP que la superficie consacrée à la culture géothermique dans la région s’élève à 183 ha et elle est très répandue à El Hamma, El Hamma-Ouest et El Hicha à Ouedhref.

Un projet d’aménagement d’une superficie de 10 ha dédiée à la culture de tomates sous serre dans la région sera réalisé moyennant une enveloppe de 35 millions de dinars, dans le cadre d’un partenariat tuniso-néerlandais, d’après la même source.