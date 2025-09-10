La 57Ã¨me Ã©dition du Festival International du Sahara de Douz se tiendra du 25 au 28 dÃ©cembre 2025, a annoncÃ© ce mercredi l’Association du Festival basÃ©e dans le gouvernorat de KÃ©bili.

Ce festival, l’un des plus anciens de Tunisie, cÃ©lÃ¨bre la culture saharienne et le mode de vie nomade, reflÃ©tant la spÃ©cificitÃ© et la richesse patrimoniale de la rÃ©gion.

Au programme de cette Ã©dition figurent des expositions Ã©conomiques et commerciales, des sÃ©minaires, des dÃ©monstrations de courses de chevaux, ainsi que des spectacles folkloriques retraÃ§ant l’histoire du Sahara tunisien.

Des artistes tunisiens et internationaux seront prÃ©sents pour animer des concerts et des reprÃ©sentations, tandis que des activitÃ©s ludiques et culturelles seront spÃ©cialement conÃ§ues pour les enfants et les familles, afin d’offrir une expÃ©rience immersive et intergÃ©nÃ©rationnelle.