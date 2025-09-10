Le marché boursier a clôturé la séance sur une note négative. L’indice de référence a régressé de 0,13 % à 10929,52 points, dans un modeste volume de 4,2 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

La palme des hausses est revenue au titre LAND’OR. Amassant un modeste volume de transactions de 51 mille dinars, l’action a signé une avancée de 4,6 % à 10,350 D.

Le titre MPBS s’est bonifié de 2,8 % à 8,570 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 28 mille dinars.

Le titre TUNINVEST s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action de la SICAR a régressé de 4 % à 8,950 D notant que la valeur a drainé des échanges de 54 mille dinars sur la séance.

Le titre ASSURANCES MAGHREBIA a figuré parmi les plus fortes corrections à la baisse de la séance. Transigée à hauteur de 9 mille dinars seulement, l’action de l’assureur a reculé de 2,6 % à 48,600 D.

ATTIJARI BANK a été la valeur la plus convoitée de la séance en amassant un volume de 1,1 MD. Le titre a régressé de -0,4 % à 57,100 D sur la séance.