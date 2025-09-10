L’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI), créée en 1961, poursuit sa transformation en plaçant la Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) au cœur de sa stratégie. Première banque tunisienne certifiée « Engagé RSE – Confirmé » par l’AFNOR, elle s’appuie sur le plan stratégique Émergence 2029 pour renforcer son rôle de banque universelle, citoyenne et inclusive. Son objectif : conjuguer performance financière, innovation et impact sociétal positif.

Gouvernance et stratégie RSE

La gouvernance intègre la RSE comme un pilier transversal, avec une direction dédiée rattachée au Département Stratégie. La parité est notable : 45 % de femmes au Conseil d’administration et 50 % au Comité exécutif. L’UBCI s’aligne sur les cadres internationaux (Pacte mondial de l’ONU, Objectifs de Développement Durable, normes GRI) et inscrit ses politiques sectorielles dans une logique de réduction des impacts sociaux et environnementaux.

Responsabilité économique

L’UBCI a mobilisé en 2024 plus de 104 millions de dinars en faveur de la microfinance, portant ses encours à 175 MDT, et contribuant à l’inclusion financière. Elle a consacré 15 MDT à la finance durable via des programmes internationaux (SUNREF, PRASOC, ADAPT, Banque mondiale), ciblant la transition énergétique des PME. La banque soutient également l’entrepreneuriat social avec un prix dédié, qui a récompensé en 2024 des projets portés exclusivement par des femmes.

Responsabilité sociale et civique

La banque se distingue par sa politique d’égalité professionnelle (49 % de collaboratrices, 40 % de managers femmes) et par la création d’un Fonds Social de Solidarité (alimenté par des dons salariés et complété par la banque). Des initiatives telles que « Coup de pouce » et « Micro-Don » financent des projets sociaux et éducatifs, notamment un centre pour enfants handicapés à Gabès. L’UBCI soutient aussi l’éducation (1 200 élèves bénéficiaires d’ateliers ludiques), la jeunesse entrepreneuriale, la culture (Festival de Hammamet, exposition au Bardo) et le sport inclusif (semi-marathon de Béja au profit des malvoyants).

Responsabilité environnementale

Partenaire de startups et ONG, l’UBCI agit pour la réduction de l’empreinte écologique : installation de machines à eau filtrée (8 500 bouteilles plastiques économisées), potager pédagogique dans une école, coopération avec le WWF pour mobiliser 1,5 milliard USD en financements verts, et optimisation interne (réduction de 40 % du papier, -12,5 % de consommation d’eau, suivi énergétique via Wattnow). La banque participe aussi à des conférences internationales sur le climat et l’économie circulaire.

Engagements et certification

La banque a consolidé son label AFNOR en 2023 et applique des chartes strictes auprès de ses fournisseurs (100 % signataires d’engagement RSE). Elle détient la certification ISO 9001 pour ses activités monétiques et de commerce international, renforçant la qualité et la transparence.

En résumé, l’UBCI place la durabilité, l’inclusion et la responsabilité au cœur de son modèle bancaire. Avec une gouvernance paritaire et des engagements financiers tangibles, elle ambitionne de demeurer un acteur bancaire de référence, moteur d’un développement durable en Tunisie.