La Bourse de Tunis porte à la connaissance du public et des intermédiaires en Bourse que l’OPA simplifiée sur SITS—du 11 août au 9 septembre 2025 à 3,000 TND par action—est close : le concert Partner Investment–Founders Capital Partners, qui visait 1 916 284 actions (12,28 %), consolide désormais sa participation à 89,20 % du capital.

1. L’opération d’Offre Publique d’Achat Simplifiée sur les actions de la Société Immobilière Tuniso-Saoudienne -SITS au prix unitaire de 3,000 dinars, ouverte du 11 août 2025 au 09 septembre 2025, a été clôturée à cette dernière date.

Par cette opération, la société Partner Investment SARL, agissant de concert avec la société Founders Capital Partners, vise l’acquisition de 1 916 284 actions SITS représentant 12,28% du capital de la société.

Il est rappelé qu’à la date d’ouverture, la société Partner Investment SARL agissant de concert avec la société Founders Capital Partners détenait 13 683 716 actions SITS, représentant 87,72% du capital de ladite société.

2. Durant la période de l’Offre, la société Partner Investment SARL a acquis en Bourse 231.279 actions SITS et détient ainsi directement et de concert avec la société Founders Capital Partners 13 914 995 actions, représentant 89,20 % du capital de la société.