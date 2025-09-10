Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, Abbas Araqchi, effectue, demain, mercredi, une visite de travail en Tunisie à l’invitation du ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti.

Selon un communiqué du département publié, mardi, la visite du chef de la diplomatie iranienne s’inscrit dans le cadre de l’engagement des deux parties à renforcer les relations fraternelles et à promouvoir les perspectives de la coopération bilatérale au service des intérêts des deux pays et de leurs peuples frères.

Les deux parties auront également l’occasion de mener des concertations autour de nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun, cite encore la même source.