La Bourse de New York a atteint de nouveaux sommets mardi, portée par l’optimisme des investisseurs à la veille de la publication de plusieurs indicateurs d’inflation aux États-Unis. Ces données sont attendues comme des signaux sur la trajectoire monétaire que pourrait privilégier la Réserve fédérale (Fed).

Performances des indices

Le Dow Jones a progressé de 0,43% à 45.711,34 points.

Le Nasdaq a gagné 0,37% à 21.879,49 points.

Le S&P 500 a avancé de 0,27% à 6.512,61 points.

Rôle des mégacapitalisations

Selon des experts, le groupe des grandes capitalisations a contribué à soutenir les principaux indices. Nvidia a gagné 1,46%, Alphabet (Google) 2,39% et Amazon 1,02%.

Attente des données d’inflation

Les investisseurs se préparent à la publication de l’indice des prix à la production (PPI), attendu mercredi, suivi jeudi par l’indice des prix à la consommation (CPI).