L’Union pour la Méditerranée (UpM) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dévoileront vendredi 12 septembre 2025 les conclusions du deuxième rapport sur l’intégration régionale en Méditerranée, un outil stratégique destiné à guider les politiques publiques dans une région confrontée à des changements géopolitiques, économiques et sociaux.

Publié à l’occasion du 30e anniversaire du Processus de Barcelone, ce rapport évalue les progrès d’intégration dans cinq domaines prioritaires : commerce, finance, infrastructures, mobilité des personnes, enseignement supérieur et recherche scientifique. Il formule des recommandations concrètes pour les décideurs et parties prenantes, visant à construire une Méditerranée « plus résiliente, inclusive et interconnectée », selon l’UpM.

La présentation officielle sera marquée par des allocutions de Nasser Kamel, Secrétaire général de l’UpM, et de Mathias Cormann, Secrétaire général de l’OCDE. Ils seront entourés de responsables des pays des rives nord et sud de la Méditerranée.

L’événement comprendra également des sessions de dialogue sur l’intégration commerciale et financière, les défis à surmonter et les leviers pour libérer le potentiel d’une intégration économique renforcée.

L’UpM, rappelle l’organisation, est une plateforme intergouvernementale qui réunit 43 pays et vise à renforcer la coopération régionale et à mettre en œuvre des projets concrets pour les citoyens de ses États membres, dont la Tunisie.