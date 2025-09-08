La Tunisie poursuit sa route vers la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Après leur succès face au Liberia (3-0) lors du premier match de ce rassemblement de septembre, les Aigles de Carthage se déplacent ce lundi 8 septembre en Guinée équatoriale.

Actuels leaders du groupe H, les Tunisiens peuvent se rapprocher davantage d’une qualification en cas de victoire à Malabo. Un succès leur permettrait de conforter leur première place et de quasiment valider leur billet pour le Mondial.

🔹 Horaire du match : le coup d’envoi sera donné à 15h (heure française).

🔹 Diffusion TV : la rencontre sera retransmise en direct sur La Chaîne L’Équipe.