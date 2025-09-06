Les états financiers consolidés du groupe « TUNISAIR », arrêtés au 31 décembre 2021, dont le total net du bilan s’élève à 2 089 millions de dinars (MD), font ressortir un résultat net déficitaire (part du groupe) de 335 MD et une variation négative de trésorerie de 41 MD, c’est ce qui ressort des indicateurs d’activité, publié par le transporteur national, sur le site de la Bourse de Tunis.

S’agissant des états financiers individuels de la société Tunisienne de l’air « TUNISAIR‐SA », ils représentent un total net du bilan de l’ordre de 2 770 MD, et un résultat net déficitaire de 266 MD, ainsi qu’une variation négative de trésorerie de 33 MD.

D’après les données de Tunisair, les revenus ont enregistré une hausse de 20,7%, passant de 530,6 MD, au cours de l’exercice 2020, à 640,5 MD, durant l’année 2021.

Cette hausse a été favorisée, essentiellement, par l’augmentation constatée en 2021 au niveau des revenus de l’activité du transport, laquelle est due à l’augmentation de la productivité globale de 5% en 2021, comparée à 2020 et l’accroissement du nombre de pax transporté de 10% en 2021 comparé à 2020.

Il convient de noter que le chiffre d’affaires du transporteur national Tunisair a enregistré, une augmentation de 8% durant le 2ème trimestre 2025, à 403,7 MD, grâce à la hausse du nombre de passagers transportés pour dépasser les 660 mille personnes.