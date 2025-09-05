Le directeur des services universitaires de l’Office des services universitaires du Nord, Chokri El Akrimi, a annoncé ce vendredi 5 septembre 2025 que 49 établissements sont concernés par l’hébergement universitaire dans les gouvernorats du Grand Tunis, du Nord-Ouest, de Nabeul, de Bizerte et de Zaghouan.

Ces établissements offrent près de 28.500 lits, destinés aux nouveaux étudiants ainsi qu’à ceux qui sollicitent un logement exceptionnel.

Des critères de priorité établis

Dans une déclaration à l’émission Echaraa Ettounsi, El Akrimi a précisé que l’attribution des logements répond à des critères stricts. La priorité est accordée aux étudiants ayant réussi leur baccalauréat en 2025 et en 2024. Un nombre de lits reste disponible pour les autres demandes dans le cadre du logement exceptionnel.

Près de la moitié des lits disponibles se situent dans les gouvernorats du Grand Tunis, où le nombre de logements exceptionnels est également plus élevé que dans les autres régions.

Une rentrée échelonnée

La rentrée universitaire a déjà commencé pour les étudiants inscrits en médecine, dans les instituts préparatoires aux études d’ingénieurs et dans les instituts supérieurs d’études technologiques.

La deuxième phase de rentrée débutera le 12 septembre pour l’ensemble des autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique. Selon El Akrimi, l’hébergement social a été organisé en fonction de ce calendrier, avec une priorité donnée aux étudiants ayant déjà repris leurs cours.

Attribution progressive des logements

La période de soumission des demandes a été ouverte à tous les étudiants. À partir du 8 septembre, l’attribution des logements commencera pour les autres catégories, avec une forte probabilité pour ceux qui sollicitent un logement exceptionnel.

D’ici au 25 septembre, une grande partie des étudiants concernés devrait avoir obtenu une place dans une résidence universitaire.

Pour plus d’informations, consulter les sites Web des offices des œuvres universitaires :