Le coup d’envoi a été donné, vendredi après-midi, aux travaux de reprise du chantier de transformation de l’hôpital local de Mareth (gouvernorat de Gabès) en hôpital régional de catégorie « B », dans le cadre des efforts déployés pour relancer les projets restés en suspens.

Doté d’une enveloppe de 12,7 millions de dinars, ce projet prévoit la création de plusieurs services, dont un service de chirurgie de 20 lits, un service de pédiatrie de 14 lits, une salle de réanimation de 4 lits et une unité de néonatologie de 4 lits.

Il comprend également la construction de deux salles d’opération, d’une unité de stérilisation centrale et de locaux techniques.

Les travaux, interrompus en 2021 alors qu’ils avaient atteint un taux d’avancement de 35%, permettront de porter la capacité d’accueil de l’hôpital de Mareth de 30 à 72 lits.

En donnant le signal de redémarrage du chantier, le gouverneur de Gabès, Ridha Necibi, a insisté sur la nécessité de respecter les délais et les standards de qualité.

Il a souligné que cette extension contribuera à l’amélioration notable de l’offre de soins dans la région et répondra aux attentes des citoyens.