La sélection tunisienne de boule lyonnaise seniors (hommes et dames) a décroché deux médailles d’or, lors du championnat d’Afrique de la discipline, qualificatif au Mondial-2026, qui se déroule du 2 au 7 septembre à l’Île Maurice.

Les médailles ont été remportées par la paire Achraf Zouari-Mourad Ayadi en double hommes et par Yosra Mhamedi et Hana Dridi au tir rapide en double.

Pour rappel, la Tunisie est représentée lors de cette compétition continentale par Yosra Mhamedi et Hana Dridi chez les seniors filles et par Achraf Zouaoui, Mourad Ayadi et Oussama Balti chez les seniors garçons.