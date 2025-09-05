Les préparatifs pour la nouvelle saison agricole à Siliana ont été au centre d’une réunion tenue, cette semaine, au siège du gouvernorat.

Lors de cette réunion, les participants ont également établi un rapport d’évaluation des résultats enregistrés au cours de la dernière saison agricole.

Le commissaire régional au développement agricole, Jamel Ferchichi a indiqué à l’Agence TAP que la région avait reçu 27 mille 69 quintaux de semences sélectionnées et 24 mille 710 d’engrais ordinaires ainsi que 10 mille 710 quintaux de semences de blé dur.

Il a ajouté que les quantités céréalières collectées dans la région ont atteint 1 million 577 mille quintaux emblavés sur une superficie de 138 mille 470 ha alors que la récolte des olives étaient de 45 mille 200 tonnes, soit l’équivalent de 10 mille 500 tonnes d’huile d’olives.

La production des olives cette saison est estimée à 90,4 mille tonnes d’olives, soit 20,1 mille tonnes d’huile, a fait savoir la même source, ajoutant que la région compte 24 huileries d’une capacité d’extraction de 2 mille tonnes par jour et d’un taux de stockage de 6200 tonnes.

Par ailleurs, la superficie consacrée à la culture de pomme de terre dans le gouvernorat s’élève à 100 ha notamment à El Krib (50 ha), Errouhia (40 ha) et Siliana-nord et Siliana-sud (10 ha), d’après la même source.