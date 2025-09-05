Le représentant du gouvernorat de Gabès au conseil des régions, Mohamed El Gdiri a appelé le ministère de l’industrie à relancer les projets environnementaux bloqués afin de renforcer la lutte contre la pollution dans la région.

Il a, également, incité l’Agence Foncière Industrielle à créer des zones industrielles compte tenu des ressources naturelles et atouts de développement dont dispose la région.

Parmi les principaux points évoqués, figure, notamment, la sauvegarde de la société de gestion du pôle industriel et technologique de Gabès en difficulté financière.